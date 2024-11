Google Schweiz wird 20 Jahre alt

Zu dieser Gelegenheit blickte

Google betreibt in der Schweiz bekanntlich einen seiner grössten Entwicklungsstandorte weltweit. Rund 5000 Zoogler sorgen heute in den Zürcher Büros für Innovation und entwickeln neue Features für eine Reihe von Produkten des Suchriesen. Und 2024 feiert man nun den 20. Geburtstag des Schweizer Standortes.Zu dieser Gelegenheit blickte Google Schweiz am 25. November auf die Geschichte der Ländergesellschaft zurück, die 2004 ihren Anfang nahm. Neben einer Reihe ranghoher und vor allem auch langjähriger Zoogler war auch der heutige Google Fellow und "Mitarbeiter Nummer acht" Urs Hölzle (Bild oben) anwesend. Der für viele Jahre wohl wichtigster Schweizer im Silicon Valley, der 1999 zum ersten Vice President of Engineering ernannt wurde, war massgeblich am Aufbau des Schweizer Standortes beteiligt.







Im Rahmen eines Panels berichteten neben Hölzle eingangs zwei der ersten Zoogler – Ralph Keller, heute Google Lens Team Lead, und Reto Strobl, heute Director Video Ads, vom Start des Standortes und ihrem Einstand beim Konzern. Es waren noch ganz andere Zeiten: Die Türe zum Server-Raum musste offen gelassen werden, weil es sonst zu warm geworden wäre, und die eine oder andere Aufgabe erledigte man auch noch auf dem privaten Laptop. 2008 schliesslich zog man ins Hürlimann-Areal ein – laut Ralph Keller der Moment, "in dem Google Schweiz wirklich durchgestartet ist".Die 2006 zuvor erfolgten Übernahmen von Youtube und dem Luzerner Unternehmen Endoxon, dessen Produkte die Grundlage für Google Maps bildeten, waren ebenfalls ein wichtiger Schub. Hölzle sprach in diesem Zusammenhang gar von einem "Schneeballeffekt", der von diesem Zeitpunkt an einsetzte und mit dem der Schweizer Standort zu seiner heutigen Grösse und Relevanz in der Entwicklung neuer Google-Produkte fand.







Die zweite Hälfte der Veranstaltung war vom allgegenwärtigen Thema KI dominiert. So berichteten Daniel Fabian, Leiter des Google Red Team, Sabine Lehmann, Senior Manager Google Gemini, und Martin Bäuml, Director Google Gemini, von verschiedenen Innovationen rund um die KI-Entwicklung und -Nutzung bei Google . Im Anschluss diskutierten im zweiten Panel Urs Hölzle, Christine Antlanger-Winter, Country Director Google Switzerland, Monika Rühl, Direktorin von Economiesuisse, und ETH-Präsident Joël Mesot über Innovation und vor allem über die Chancen, die KI für den Entwicklungs- und Innovationsstandort Schweiz bedeutet.Nachfolgend Impressionen aus den heutigen Google-Büros in Zürich und eine Übersicht einiger wichtigen Milestones, die in 20 Jahren Google Schweiz erreicht wurden. Und die Liste dürfte noch lange nicht zu Ende sein – vor allem angesichts der rasant voranschreitenden KI-Innovation ist wohl nicht damit zu rechnen, dass der Google-Standort Zürich in den kommenden Jahren an Relevanz verlieren wird.