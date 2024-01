Gerüchte zu Stellenabbau bei Google Zürich erhärten sich

Nachdem das Finanzportal "Inside Paradeplatz" vor Wochenfrist berichtet hatte Google wolle in Zürich 175 Stellen abbauen, doppelt der "Blick" nun nach. Unter Berufung auf eigene Recherchen und anonyme Google-Mitarbeiter schreibt die Zeitung, dass 160 Stellen in Zürich auf der Streichliste stehen. Es laufe ein Konsultationsverfahren, wie das bei Massenentlassungen üblich sei und das eine Google-Sprecherin auch bestätigt habe, ohne auf den Umfang des geplanten Stellenabbaus einzugehen. Die Gewerkschaft Syndicom habe ebenfalls keine Stellung zur Zahl der Betroffenen genommen, hat allerdings ihr Unverständnis über den anstehenden Stellenabbau bei Google geäussert angesichts der Gewinne, die geschrieben werden, und ein Ende des Konsultationsverfahrens bereits für Mitte Februar in Aussicht gestellt – dann also dürfte man genaueres wissen.Von einem anonymen Mitarbeiter heisst es im Bericht, die Unsicherheit bei den Google-Mitarbeitenden sei gross, da es jeden treffen könne, und das Verständnis für die Massnahmen sei klein. Zudem ist zu lesen, das gewisse Jobs nach Polen verlagert werden sollen. Das hatte bereits "Inside Paradeplatz" vor Wochenfrist geschrieben. (mw)