Weiterer Stellenabbau bei Google in Zürich

Im Frühling letzten Jahres baute Google in Zürich 250 Stellen ab , was letztlich dafür sorgte, dass Mitarbeitende des US-Konzerns auf die Strasse gingen. Im Herbst dann gab es erneut Meldungen über weitere 50 Stellen, die wegfallen sollen – damals berichtete das Finanzportal "Inside Paradeplatz" über das Verschwinden des Recruiting-Teams. Und ebendieses Portal hat nun Wind bekommen von einem erneuten, grösseren Stellenabbau bei Google in Zürich.Laut " Inside Paradeplatz " stehen bei Google in Zürich aktuell 175 Jobs zur Diskussion. Das Portal beruft sich dabei auf eine nicht näher genannte Quelle und schreibt, ein kleiner Teil der 175 Stellen soll nach Warschau verschoben werden, der Rest werde gestrichen. Anfragen bei Google seien mit allgemeinen Statements beantwortet worden, in denen die Rede von organisatorischen Anpassungen ist, die weltweit stattfinden würden. "Inside Paradeplatz" vermutet nun, dass die Entlassungen in Zürich im Zusammenhang stehen könnten mit Meldungen von vergangener Woche , wonach Google Sales-Teams restrukturiere, was den Wegfall von einigen Hundert Stellen weltweit bedeutet. (mw)