Google-Suche ohne Personalisierung

Wird via Google Suche nach Internetinhalten Ausschau gehalten, präsentiert die Suchmaschine jeweils eine Liste von Treffern, die auf den jeweiligen User zugeschnitten sind. Wie jetzt "Winfuture" mit Bezug auf "Search Engine Roundtable" meldet , bietet Google in den Suchresultaten neuerdings einen Link, der dieselbe Suche noch einmal ausführt, allerdings ohne Personalisierung.Hierfür findet sich im Anschluss an die Trefferliste neu der Hinweis "Ergebnisse sind personalisiert" und im Anschluss einen Link "Ohne Personalisierung ausprobieren". Laut dem Bericht stellt Google zwar neu einen direkten Link zur Verfügung, doch sei es bereits seit zehn Jahren möglich, an jede URL einer Google-Trefferseite den Parameter pws=0 anzuhängen, worauf die Personalisierung der Suchresultate ausgeschaltet wird. Derzeit ist der neue Link nur in der Mobile Version verfügbar, während sich in der Desktop Suche lediglich der Personalisierungs-Hinweis findet.Über die Gründe für die neue Suchoption ist nichts bekannt. Ein Google-Sprecher erklärte auf Anfrage von "Search Engine Roundtable" lediglich, die Nutzer seien damit einfach in der Lage zu erkennen, ob die Ergebnisse personalisiert seien. (rd)