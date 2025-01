Displayport-Kabel dürfen bald länger werden

Im aktuellen Displayport-Standard 2.1 sollten die Kabel zur Verbindung von Computer und Monitor eine Länge von 1 Meter nicht überschreiten, sonst droht eine verminderte Übertragungsqualität. Ein Meter genügt aber in manchen Szenarien nicht. Jetzt hat die Video Electronics Standards Association (VESA) im Rahmen der CES den neuen Displayport-Standard 2.1b in Aussicht gestellt, der längere Kabel erlaubt.Zusammen mit Partnern will die VESA im Lauf des Jahres neue Kabel auf den Markt bringen. Diese Kabel tragen den Namen DP80LL, wobei das LL für Low Loss steht und eine verbesserte Signalübertragung bei langen Kabeln signalisiert. Der DP-Standard 2.1b Möglichkeit Übertragungsrate bis 80 Gbit/s auf einer Strecke von bis zu 3 Metern. Die Spezifikationen für die DP80LL soll im Frühling 2025 veröffentlicht werden, danach sollen entsprechende Kabel auf den Markt kommen.Der neue Displayport-Standard folgt auf die Ankündigung von HDMI 2.2 ("Swiss IT Magazine" berichtete ), das Übertragungsraten bis 96 Gbit/s ermöglicht und damit Displayport 2.1b übertrifft. (ubi)