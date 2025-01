CES: HDMI 2.2 kommt mit verdoppelter Bandbreite

An der CES in Las Vegas hat das HDMI-Forum die neuen Spezifikationen von HDMI 2.2 bekannt gegeben. Der neue Standard verdoppelt die Bandbreite von 48 auf 96 Gbit/s. Zum Vergleich: Displayport 2.1 erzielt eine Bandbreite bis zu 80 Gbit/s. Um dies zu ermöglichen, ist auf Hardware-seite ein neues Kabel notwendig, der Anschluss bleibt dagegen unverändert. Mit der höheren Bandbreite ist das neue Kabel in der Lage, eine 8K-Auflösung mit bis zu 240 FPS zu übertragen. Zusammen mit Display Sream Compression (DSC) beträgt die maximale Auflösung 12'288 x 6480 Pixel bei 60 FPS.Eine weitere Neuerung von HDMI 2.2 ist das Latency Indication Protocol (LIP), welches die Synchronisation zwischen Video und Audio verbessern soll. Das neue Protokoll zielt darauf ab, unterschiedliche Latenzen, die bei der Verwendung von ARC (Audio Return Channel) entstehen, auszugleichen. Für die Nutzer soll es dadurch zu weniger Tonverzögerung kommen, wenn der Ton über externe Lautsprecher ausgegeben wird.Gekennzeichnet werden die neuen Kabel nach HDMI 2.2 Standard mit der Bezeichnung Ultra96, welche auf die Bandbreite hinweist. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis die Kabel im Handel erscheinen, denn erste Hardware wird erst im dritten Quartal des Jahres erwartet. (dok)