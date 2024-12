HDMI 2.2 kommt mit neuem Kabel

Die neue HDMI-Version 2.2 kommt. Sie soll im Rahmen der Messe CES im Januar 2025 vorgestellt werden, wie es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen von HDMI Forum und HDMI Administrator heisst. Die beiden Organisationen sind für die Definition des Standards sowie die Lizenzvergabe zuständig.Allzu viel wird im Vorfeld der Messe jedoch nicht verraten. Allerdings ist bereits explizit von HDMI 2.2 die Rede. Und HDMI 2.1 wurde 2017 ebenfalls auf der CES angekündigt. Der Nachfolger soll nun höhere Bandbreiten sowie Bildwiederholraten ermöglichen und Entwicklern neue Optionen an die Hand geben. Jedoch kommt auch ein neues Kabel zur Sprache. Ob damit aber tatsächlich nur das Kabel, oder gegebenenfalls auch ein neuer Stecker gemeint ist, ist bisher unklar. Letzteres gilt aber als unwahrscheinlich.HDMI 2.2 dürfte auf die Übertragung von 8K-Inhalten abzielen und versuchen, zum DisplayPort aufzuschliessen. HDMI 2.1 überträgt derzeit maximal 48 Gigabit pro Sekunde, während DisplayPort 2.1 bis zu 80 Gbit/s schafft. Allerdings ist HDMI deutlich vielseitiger, während DP hauptsächlich bei PC-Monitoren zum Einsatz kommt. Es wird aber Zeit brauchen, bis der neue Standard in der Praxis ankommt. Bereits die Verbreitung von HDMI 2.1 hat sich über Jahre gezogen. (sta)