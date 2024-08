Samsung warnt vor Schäden an Smartphones durch billige Ladekabel

Ladegerät ist gleich Ladegerät? Dem sei nicht so, sagt Samsung und warnt in einem Beitrag davor, dass etwa Dritthersteller-Ladegeräte dazu führen können, dass die Farbe des Smartphones abblättert. Die Koreaner schreiben, dieses Problem könne insbesondere dann auftreten, wenn das Ladegerät nicht ordnungsgemäss geerdet ist. Das betrifft vor allem günstige und gefälschte Ladegeräte. Produkte, die "von einem angesehenen Hersteller stammen, von hoher Qualität sind und den Qi-Standard unterstützen", sollen kein Problem darstellen. Nichtsdestotrotz schreibt Samsung , dass nur Original-Ladegeräte vom Hersteller selbst absolute Sicherheit bieten würden.Eine weitere Bedrohung für die Farbe des Handys sind demnach EMS-Massagegeräte, die über das Telefon mit Strom versorgt werden. Wenn diese Geräte genutzt werden, sind User angehalten, dass Smartphone so hinzulegen, dass es kein Körperteil berührt. Ansonsten könnte Spannung, die über den Körper übertragen wird, mit der Zeit die Farbe des Geräts beschädigen. (dok)