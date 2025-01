Discounter Action plant Markteintritt in der Schweiz

Der niederländische Non-Food-Discounter Action plant die Eröffnung des ersten Standortes in der Schweiz, wie der "Tages-Anzeiger" berichtet . Das Unternehmen selbst hat diese Pläne zwar noch nicht kommentiert, doch auf Jobs.ch sind die ersten Stellenanzeigen für den Standort in Bachenbülach zu finden, ausserdem steht auch eine mögliche Filiale in Winterthur zur Debatte. Die Eröffnung des ersten Standortes könnte bereits in wenigen Monaten soweit sein – spätestens dann dürfte auch der Online-Shop in der Schweiz verfügbar sein.Der Händler verfügt auch über ein Portfolio im Bereich Multimedia. Verkauft werden Kabel und Adapter aller Art, Zubehör für Geräte, Eingabegeräte, Speicherlösungen, Kopfhörer und Headsets, Batterien, Powerbanks, sowie Smartphone-Hüllen. Die Kampfpreis-Strategie macht auch vor diesen Artikeln keinen Halt. Auf der deutschen Website finden sich etwa eine Maus für 2,49 Euro, ein Headset für 8,95 Euro, eine Tastatur für 9,95 Euro sowie eine 20'000 mAh Powerbank für 19,95 Euro. Geräte wie Smartphones oder Computer verkauft Action allerdings keine.Die niederländische Kette betreibt derzeit rund 2750 Filialen in zwölf verschiedenen Ländern. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen mit seiner aggressiven Expansionsstrategie 11,3 Milliarden Euro. (dok)