OpenAI: Vorderhand gibt's kein Sora-API

OpenAI hat im Rahmen seiner vorweihnachtlichen "12 Days of OpenAI" das Video-KI-Modell Sora offiziell lanciert – fast weltweit, aber noch nicht für die Schweiz ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun möchte natürlich auch Entwickler auf die Fähigkeiten von Sora zugreifen.Dies wird allerdings zumindest vorderhand nicht möglich sein. In einer AMA-Session hat Romain Huet, Head of Developer Experience bei OpenAI , auf eine entsprechende Frage geantwortet : "Wir haben bis jetzt keine Pläne für ein Sora-API, Aber wir würden gerne mehr hören. Was würdet Ihr bauen, wenn es ein API gäbe?" Auf eine andere API-bezogene Frage meinte Huet, dass OpenAI viele Entwickler beobachte, die auf Basis des Assistants API arbeiten und weiter in die für die Erstellung von Agenten nötigen Tools investieren werde. (ubi)