OpenAI lanciert Video-KI Sora

Bereits im Februar dieses Jahres hatte OpenAI die Video-KI Sora angekündigt . Nun wurde die Verfügbarkeit von Sora bekannt gegeben – in allen Märkten, in denen ChatGPT verfügbar ist, mit Ausnahme der Schweiz, des Vereinigten Königreichs sowie des Europäischen Wirtschaftsraums. OpenAI betont jedoch, dass an der Verfügbarkeit in diesen Märkten gearbeitet werde – zu vermuten ist, dass dazu zuerst Datenschutzbedenken aus dem Weg geräumt respektive Auflagen erfüllt werden müssen.In den übrigen Märkten bietet Sora ein KI-Modell, mit dem realistisch aussehende Videos auf Basis von Texteingaben, Bildern oder anderen Videos erstellt werden können. Die Videos dürfen maximal 20 Sekunden lang sein, die maximale Auflösung beträgt 1080p und hängt vom jeweiligen ChatGPT-Abo ab. Abonnenten mit einem Plus-Konto können beispielsweise bis zu 50 Videos pro Monat in 480p erstellen oder weniger Videos (OpenAI nennt hierzu keine genauen Zahlen) in 720p. Nutzer des Pro-Plans für 200 Dollar im Monat dürfen hingegen zehnmal so viele Videos erstellen, die zudem länger und höher aufgelöst sind.