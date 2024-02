OpenAIs Sora wandelt Textprompts in Videos um

ChatGPT-Erfinder OpenAI hat ein neues Generative-AI-Modell namens Sora angekündigt, das aufgrund von Texteingaben kurze Videos von bis zu einer Minute Dauer erstellt. Aktuell ist der Zugang zu Sora den sogenannten Red Teamers vorbehalten, um zunächst einmal mögliche Risiken und Schäden zu beurteilen, die durch den Gebrauch von Sora entstehen könnten. Bei den Red Teamers handelt es sich um eine Gruppe von Branchenexperten, die OpenAI bei der Risikobewertung und bei Strategien zur Risikominderung unterstützen, die aufgrund von einseitiger Ausrichtung der KI (Bias) unterstützen. Ausserdem wurden eine Reihe von Filmemachern, Künstlern und Designern zur Begutachtung eingeladen. Auf der Sora-Webpage von OpenAI findet sich zum Beispiel ein kurzes Filmchen, das ein kalifornisches Dorf in Zeiten des Goldrauschs zeigt, samt Panoramafahrt, fliessendem Bach, Menschen und Gebäuden bis zum Saloon. Als Textinput genügte dafür die Angabe "Historical footage of California during the gold rush". Als Ganzes machen der Film und weitere Beispiele auf der Seite eine erstaunlich natürlichen und professionellen Eindruck. Weitere Beispiele zeigt die untenstehende, längere Video-Compilation. OpenAI merkt denn auch an: "Sora ist in der Lage, komplexe Szenen mit mehreren Charakteren, spezifischen Bewegungsarten und genauen Details des Motivs und Hintergrunds zu generieren. Das Modell versteht nicht nur, was der Nutzer im Prompt nachgefragt hat, sondern auch, wie diese Dinge in der physischen Welt existieren." (ubi)