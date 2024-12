Windows 11 unterstützt wieder Mixed Reality

Die Unterstützung von Mixed Reality für Windows 11 kehrt zurück, wie Microsoft in einer Support-Page erklärt . Seit dem 24H2-Update wurde die Unterstützung für VR-Brillen aufgegeben, nun sind ab sofort die Geräte Quest 3 sowie Quest 3S von Meta kompatibel. Durch die Partnerschaft mit Meta ist Mixed Reality ab sofort als Preview verfügbar. Die Voraussetzungen dafür sind relativ moderat, sodass dies auch mit weniger leistungsfähigen Geräten möglich ist.Um die Installation zu starten, müssen interessierte User das Programm Windows Mixed Reality Link aus dem Microsoft Store herunterladen. Anschliessend kann das entsprechende Meta-Device gemäss dessen Pairing-Setup eingerichtet werden. Microsoft weist jedoch auf ein paar Known Issues hin. So kann mit dem VR-Device zwar ein Teams-Call beobachtet, jedoch nicht angenommen werden. Zudem kann die Tonausgabe manchmal auf dem falschen Gerät ausgegeben werden.Um die Verbindung mit dem Headset zu trennen, kann die Tastenkombination Ctrl-Alt-Delete gedrückt werden. Ob und wann weitere Headsets von anderen Herstellern unterstützt werden, kommuniziert Microsoft vorerst nicht. (dok)