PSVR2-Controller sollen mit Apple Vision Pro funktionieren

Gemäss einem Bericht von " Bloomberg " (Paywall, via " Winfuture ") soll Apple eine Zusammenarbeit mit Sony rund ums Thema Virtual Reality anstreben. Konkret soll Apple Sony bereits vor geraumer Zeit für eine Zusammenarbeit kontaktiert haben. Abgesehen soll es Apple auf die Controller von Sonys PSVR2 (Bild) haben – der VR-Brille für die Playstation 5. Wie zu lesen ist, möchte Apple dafür sorgen, dass diese Controller auch mit der Apple Vision Pro zusammenspielen. Damit würde die Apple-Brille auf einen Schlag deutlich attraktiver für den Gaming-Bereich, wo die Hardware bislang noch wenig ausrichten kann.Apple setzt für die Steuerung der Apple Vision Pro vor allem auf Gesten und Augenbewegungen, was im Gaming-Bereich nicht wirklich funktioniert. Nebst Gaming könnten die Controller aber auch von Produktivitätsanwendungen genutzt werden – die Rede ist etwa von den Adobe-Produkten Final Cut Pro oder Photoshop. Vertrieben werden würden die Controller von Sony als eigenständiges Produkt via Apples Verkaufskanäle.Wie weit die Gespräche fortgeschritten ist, ist allerdings unklar. (mw)