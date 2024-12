Raspberry Pi bringt Mini-Computer im Tastatur-Format und Monitor

Raspberry Pi hat den Tastatur-Rechner Raspberry Pi 500 vorgestellt, den Nachfolger des Raspberry Pi 400. Leistungstechnisch schliesst dieser zum aktuellen Spitzenmodell Raspberry Pi 5 auf. Im Inneren der schicken Tastatur arbeiten ein 64-Bit-Quad-Core-Arm-Prozessor mit 2,4 GHz und 8 GB RAM. Zudem verfügt der Mini-Computer über 32 GB Speicher in Form einer MicroSD, zwei Micro-HDMI-Anschlüsse für 4K-Displays, zwei USB 3.0-Ports und einen USB 2.0-Port. Hinzu kommt ein Ethernet-Anschluss, Bluetooth 5.0 sowie Wi-Fi (EEE 802.11b/g/n/ac). Verpackt sind diese Komponenten in einer weissen Tastatur, die künftig in verschiedenen regionalen Layout-Varianten verfügbar sein soll.Für 90 Dollar (rund 80 Franken) erhalten Käufer also einen voll ausgerüsteten Rechner, der in Kombination mit einem Monitor und einer Maus zumindest hardwareseitig direkt einsatzbereit ist. Das Modell richtet sich also längst nicht nur an Technikbegeisterte. Zudem liefert der Hersteller ein passendes Einsteigerset inklusive Maus und Beginner’s Guide.