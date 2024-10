Blackscreen statt Touchscreen: Verbuggtes Update für Raspberry Pi

Die Raspberry Pi Foundation gibt eine grosse Neuerung im Linux-basierten Betriebssystem Raspberry Pi OS bekannt. In der aktuellen Version (Kernel Version 6.6, Debian Version 12) kommt das Betriebssystem mit einer neuen Windowing-Technologie, sprich der Lösung für die Anzeige und das Management von Fenstern auf dem Screen. Bisher wurde das X Window System genutzt, neu wird dafür der Wayland Compositor namens labwc genutzt. Reguläre Nutzer sollten die Umstellung kaum spüren, man wechsle lediglich auf die effizientere und sicherere Lösung für die Anzeige von Fenstern, so Raspberry Pi.Zu Denken geben jedoch die Kommentare unter der offiziellen Ankündigung. Hier berichten viele Nutzer von Blackscreens mit einem blinkenden Cursor beim Aufstarten nach dem Update. Es ist wohl ratsam, entweder ein Backup zu ziehen oder noch ein bisschen mit dem Update zu warten.Weitere Neuerungen im Build, der an dieser Stelle zum Download bereitsteht , sind etwa eine verbesserte Integration der Remote-Access-Lösung Raspberry Pi Connect und verbesserter Touchscreen-Support. (win)