Raspberry Pi stellt neues Compute Modul 5 vor

Raspberry Pi hat das Compute Modul 5 in sein Portfolio aufgenommen, wie in einem Blogpost ausgeführt wird. Dabei handelt es sich um einen äussert kompakten Rechner ohne traditionelle Anschlüsse, der speziell für Embedded-Anwendungen konzipiert ist. Das Modul verfügt lediglich über CPU, RAM, Speicher sowie Stromversorgung und Wifi- sowie Bluetooth-Konnektivität. Bei der CPU handelt es sich um einen 2,4GHz Quad-Core 64-Bit Arm Cortex-A76-Chip. Beim Arbeitsspeicher bietet der Hersteller eine Range von 2 bis 16 GB an und beim SSD-Speicher 16 bis 64 GB – oder auch gar keine SSD, wenn diese nicht benötigt wird.Das neue Modul ist ab sofort bestellbar, die Preisspanne reicht je nach Konfiguration von 45 bis 95 Dollar. Wer doch mehr als nur die Platine benötigt, für den gibt es eine ganze Reihe an Zubehör: Mit I/O-Schnittstellen, Antennen, Lüfter bis hin zu einem Gehäuse ist der Zubehörkatalog üppig gefüllt. Ferner ist die Neuauflage vollständig mit dem Vorgänger Modul 4 kompatibel. (dok)