Raspberry Pi Display erhält Neuauflage mit höherer Auflösung

Die Raspberry Pi Foundation legt das Touch-Display für seinen Single Board Computer (SBC) Raspberry Pi neu auf. Die überarbeitete Version bringt vor allem eine höhere Auflösung mit sich. Die steigt nicht zu knapp von 800 x 480 auf 1280 x 720 Pixel, bei einer Diagonale von weiterhin 7 Zoll. Allerdings erkennt das Display nur noch fünf Touch-Punkte, beim Vorgängermodell waren es noch zehn.Das Display wird über das Display Serial Interface (DSI) an den Raspberry Pi angeschlossen und auf diesem Weg direkt mit Strom versorgt. Alle Komponenten sind dabei in das Gehäuse gewandert. Der Vorgänger kam noch mit einer Adapter-Platine für Stromversorgung und Ansteuerung. Der Raspberry Pi selbst findet wie gewohnt auf der Rückseite des Displays Platz.Das Touch Display 2 ist mit allen Raspberry Pi-Modellen ab dem Raspberry Pi 1B+ aufwärts kompatibel. Ausnahme ist der Raspberry Pi Zero, der nicht über den nötigen DSI Port verfügt. Die Foundation gibt einen Preis von 60 Dollar an. Aber auch das Vorgängermodell soll noch mindestens bis Januar 2028 erhältlich bleiben. (sta)