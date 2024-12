Top-CPUs kaum erhältlich

Wie die Plattform "Heise.de" berichtet , sind in Deutschland nach den Black-Friday-Tagen die Top-Prozessoren von AMD und Intel kaum noch zu kriegen oder werden überteuert verkauft. Namentlich nennt "Heise.d" die Modelle Ryzen 7 9800X3D von AMD sowie Core Ultra 9 285K von Intel Und für diesen Modelle sieht es in der Schweiz nicht viel besser aus. Auf Toppreise findet sich aktuell kein Händler, bei dem Intels Core Ultra 9 285K an Lager geführt wird. Bei Digitec als Beispiel wird als Lieferdatum aktuell der 16. bis 19. Dezember angegeben. Und auch AMDs Ryzen 7 9800X3D ist via Toppreise bei keinem von zehn gelisteten Händlern ab Lager erhältlich – bei dieser CPU nennt Digitec mit einer Lieferung zwischen 21. Dezember und 1. Februar auch ein ziemlich grosses Zeitfenster.In Deutschland würden für die CPUs ausserdem teils überrissene Preise verlangt, wie "Heise.de" weiter schreibt. In der Schweiz bewegen sich die Preise laut Toppreise für Intels Core Ultra 9 285K aktuell zwischen gut 550 und knapp 700 Franken, während die Preisspanne für AMDs Ryzen 7 9800X3D mit 500 bis über 800 Franken deutlich grösser ist. (mw)