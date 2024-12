Amazon stellt neue KI-Basismodelle vor

Amazon hat vier neue KI-Basismodelle unter dem Namen Nova vorgestellt. Mit mehr als 1000 Gen-AI-Anwendungen im Betrieb habe man eine Vogelperspektive darauf, mit welchen Herausforderungen Entwickler aktuell noch hadern, so Rohit Prasad, SVP of Amazon Artificial General Intelligence. Und hier sollen die neuen Basismodelle fortan bessere Unterstützung bieten.Amazon verspricht mit den eigenen Modellen tiefere Kosten bei vergleichbarer Leistung und hoher Geschwindigkeit gegenüber der Konkurrenz. Die Nova-Familie umfasst verschiedene Modelle, die meisten davon stehen per sofort via AWS Bedrock zum Ausprobieren bereit. Folgende Ausführungen stellte Amazon vor:Ein Text-only-Modell, das tiefe Latenz bei tiefen Kosten verspricht.Ein multimodales Modell, das Inputs via Bilder, Video und Text verarbeiten kann und besonders günstig zu haben sein soll.Ein leistungsstarkes multimodales Modell für eine grosse Breite an Anwendungsfällen.Ein Modell für die höchsten Ansprüche. Die Premier-Version ist das einzige der vorgestellten Modelle, das aktuell noch nicht verfügbar ist. Erwartet wird der Launch im Q1 2025.Laut Amazon "State of the Art"-Modelle für Bild- und Videogenerierung.Für 2025 plant Amazon den Launch zwei weiterer Modelle – eines für Speech-to-Speech-Anwendungen und ein natives multimodales Modell für verschiedenste Anwendungsfälle, Amazon beschreibt es auch als "any-to-any"-Modell. (win)