AWS hostet KI-Plattform Bedrock nun auch in der Schweiz

Über Bedrock werden verschiedene Basismodelle der namhaften Anbieter zur Verfügung gestellt, die nach Bedarf bezogen werden können. Weiter stehen Sicherheitsmechanismen wie etwa Richtlinien (Guardrails) zur Verfügung, mit denen unter anderem die angemessene Verwendung von eingespeisten oder verknüpften Daten geregelt oder eingeschränkt werden kann.





Geeignet sei Bedrock dank der einfachen und bedarfsorientierten Nutzung für so gut wie alle Unternehmen, die eigene KI-Anwendungen einsetzen wollen. "Die Cloud hat die IT-Ressourcen demokratisiert. Mit Amazon Bedrock passiert nun genau das gleiche, aber für KI-Services", so Christoph Schnidrig, Head of Technology bei AWS Schweiz, zusammenfassend.

AWS kommt mit Neuigkeiten, die wohl vor allem für Schweizer Kunden und Partner relevant sein dürften, die mit besonders sensiblen Daten und in regulierten Branchen wie Banking und Insurance arbeiten: Amazon Bedrock, die KI-Plattform von AWS , wird per sofort auch in den Schweizer Rechenzentren von AWS (AWS Region Europe, Zürich) gehostet. Neu ist Bedrock selbst nicht, auch nicht für Schweizer Partner und Kunden. Diese konnten die KI-Plattform von AWS schon seit geraumer Zeit nutzen, nur eben aus AWS-Rechenzentren im Ausland – beispielsweise in Frankfurt oder Paris.Über Bedrock werden verschiedene Basismodelle der namhaften Anbieter zur Verfügung gestellt, die nach Bedarf bezogen werden können. Weiter stehen Sicherheitsmechanismen wie etwa Richtlinien (Guardrails) zur Verfügung, mit denen unter anderem die angemessene Verwendung von eingespeisten oder verknüpften Daten geregelt oder eingeschränkt werden kann.Geeignet sei Bedrock dank der einfachen und bedarfsorientierten Nutzung für so gut wie alle Unternehmen, die eigene KI-Anwendungen einsetzen wollen. "Die Cloud hat die IT-Ressourcen demokratisiert. Mit Amazon Bedrock passiert nun genau das gleiche, aber für KI-Services", so Christoph Schnidrig, Head of Technology bei AWS Schweiz, zusammenfassend.

Eine Vertrauenssache Wie bereits angemerkt, könnten Schweizer Kunden Bedrock bereits vollumfänglich nutzen, aber nicht alle tun es. Gerade in den genannten regulierten Branchen ist das Versprechen, dass Daten ausschliesslich auf Schweizer Boden und im Schweizer Rechtsraum gehostet und verarbeitet werden, durchaus tragend.



"Rein aus technischer Sicht ändert sich damit aber praktisch nichts", wie Schnidrig einräumt. "Aber – obwohl wir natürlich in allen Regionen identische Sicherheitsstandards pflegen – es gibt in der Schweiz durchaus Kunden, die einen Mehrwert sehen, dass ihre Daten in KI-Services nur in der Schweiz gespeichert und verarbeitet werden."





Auch geht Schnidrig gesondert auf die Bedenken zum Training von LLMs ein: "Viele Kunden haben Angst, dass ihre Daten ins Training von Modellen gelangen könnten, die öffentlich oder bei anderen Kunden zum Einsatz kommen." In den meisten Fällen trainiere man die Modelle jedoch gar nicht mit den Kundendaten, stattdessen werden lediglich Modellanfragen mit relevanten Kundendaten kombiniert. Diese Abfragen und die Kundendaten werden nicht für das Modell-Training verwendet. Der Kunde soll also seine eigenen Daten mit einem Large Language-Modell kombinieren können, während die Datensicherheit gewährleistet bleibe. Zusätzlich biete man weitere Sicherheitsmechanismen, um beispielsweise personenbezogene Daten vor der Abfrage zu maskieren.

Wie bereits angemerkt, könnten Schweizer Kunden Bedrock bereits vollumfänglich nutzen, aber nicht alle tun es. Gerade in den genannten regulierten Branchen ist das Versprechen, dass Daten ausschliesslich auf Schweizer Boden und im Schweizer Rechtsraum gehostet und verarbeitet werden, durchaus tragend."Rein aus technischer Sicht ändert sich damit aber praktisch nichts", wie Schnidrig einräumt. "Aber – obwohl wir natürlich in allen Regionen identische Sicherheitsstandards pflegen – es gibt in der Schweiz durchaus Kunden, die einen Mehrwert sehen, dass ihre Daten in KI-Services nur in der Schweiz gespeichert und verarbeitet werden."Auch geht Schnidrig gesondert auf die Bedenken zum Training von LLMs ein: "Viele Kunden haben Angst, dass ihre Daten ins Training von Modellen gelangen könnten, die öffentlich oder bei anderen Kunden zum Einsatz kommen." In den meisten Fällen trainiere man die Modelle jedoch gar nicht mit den Kundendaten, stattdessen werden lediglich Modellanfragen mit relevanten Kundendaten kombiniert. Diese Abfragen und die Kundendaten werden nicht für das Modell-Training verwendet. Der Kunde soll also seine eigenen Daten mit einem Large Language-Modell kombinieren können, während die Datensicherheit gewährleistet bleibe. Zusätzlich biete man weitere Sicherheitsmechanismen, um beispielsweise personenbezogene Daten vor der Abfrage zu maskieren.