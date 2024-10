AWS: Wer nicht fünf Tage die Woche im Büro erscheint, soll gehen

Dass das Amazon-Management nicht viel von der Home-Office-Kultur hält, hat der Konzern schon verschiedentlich zum Besten gegeben, doch jetzt wird man konkret: Wie AWS-CEO Matt Garman bei einem All-Hands-Meeting des weltgrössten Cloud-Anbieters erklärte, will man laut einem "Reuters"- Bericht (Paywall) bedingungslos an der 5-Tage-Woche festhalten. "Wenn es Leute gibt, die in dieser Umgebung einfach nicht gut arbeiten können und dies auch nicht wollen, ist das ok, immerhin gibt es noch andere Unternehmen." Weiter erklärte Garman: "Bei Amazon wollen wir in einer Umgebung sein, in der wir gemeinsam arbeiten, und wir spüren, dass eine kollaborative Umgebung für unsere Innovationskraft und Kultur unglaublich wichtig ist."Amazon hat bereits im September die Mitarbeitenden dazu angehalten, wieder regulär die ganze Woche ins Büro zu kommen. Davor wurden zwei Tage Home Office pro Woche toleriert. (rd)