Amazon streicht Home Office und Manager-Stellen

In einem Schreiben an seine Angestellten kündigt Amazon-CEO Andy Jassy Anpassungen in der Firmen- und Arbeitskultur beim Konzern an. Im ersten Teil des Schreibens lobt er das massive Wachstum von Amazon über die letzten Jahrzehnte und schwärmt von seinem Arbeitgeber. Dabei betont er auch die Unternehmenskultur, an der man aber ununterbrochen arbeiten müsse. " Wir wollen wie das grösste Startup der Welt arbeiten", so Jassy. Um hierbei am Ball zu bleiben, sieht er Handlungsbedarf und will an der Arbeitskultur herumschrauben. Dabei soll es vor allem zwei Massnahmen geben: Zum einen will Jassy die Zahl der Manager im Unternehmen reduzieren, zum anderen werden die Home-Office-Rechte der angestellten eingeschränkt – und das rabiat.Home Office, wie es seit der Pandemie in der ganzen Wirtschaft Einzug gehalten hat, ist bei Amazon bald endgültig Vergangenheit. Statt der bisher erlaubten zwei Tage pro Woche sind die Amazon-Mitarbeiter dazu angehalten, wieder regulär die ganze Woche ins Büro zu kommen. Man werde den Mitarbeitern wie vor Covid durchaus Remote Work erlauben, jedoch nur in Ausnahme- und Notfällen. Angestellte haben noch bis zum 2. Januar 2025 Zeit, sich entsprechend einzurichten oder die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.