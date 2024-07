Tech-Konzerne gründen Open-Source-Initiative für eine sichere KI

Mit dem Ziel, die Nutzung von Künstlicher Intelligenz sicher zu gestalten, haben eine ganze Reihe von IT-Schwergewichten am Aspen Security Forum die Coalition for Secure AI , kurz CoSAI, ins Leben gerufen. Zu den Konzernen, die sich in der Koalition eingereiht haben, zählt so gut wie alles, was in der IT Rang und Namen hat. Neben den Cloud-Schwergewichten Amazon Microsoft und Google zählen auch die Chip-Hersteller Nvidia und Intel zu den Protagonisten wie auch IBM oder Cisco . Von den Big-Tech-Konzernen finden sich einzig Meta und Apple nicht auf der Liste.CoSAI bezeichnet sich selbst als Open-Source-Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Entwicklern Richtlinien und Werkzeuge an die Hand zu geben, um KI-Systeme zu kreieren, die sich von Grund auf als sicher erweisen (Secure-by Design). Hierfür will man ein kollaboratives Ökosystem für den Austausch von Open-Source-Methoden, standardisierten Frameworks und Tools fördern.In einem ersten Schritt will CoSAI drei Arbeitsgruppen mit nachfolgenden Aufgaben bilden:• Sicherung der Software-Lieferkette für KI-Systeme: Verbesserung der Zusammensetzung und Herkunftsverfolgung für die Sicherung von KI-Anwendungen• Vorbereitungen von Abwehrsystemen auf eine veränderte Cybersecurity-Landschaft: Untersuchung von Investitionen und Integrationsherausforderungen in KI und klassischen Systemen• Governance für KI-Sicherheit: Entwicklung von Best Practices und Risikobewertungen für KI-Sicherheit (rd)