Schweizer Black Friday blieb hinter den Erwartungen zurück

Laut der Plattform Blackfridaydeals.ch wurden am vergangenen Freitag, 29. November, im Schweizer Detailhandel im Non-Food-Bereich 460 Millionen Franken umgesetzt. Das sind 10 Millionen weniger als prognostiziert und 30 Millionen weniger als im vergangenen Jahr. Blackfridaydeals.ch beruft sich dabei auf Hochrechnungen und schreibt, dass lediglich der Onlinehandel habe zulegen können und verschiedene Faktoren zu dieser Entwicklung beigetragen hätten. Erwähnt wird beispielsweise das sonnige Wetter, das potenzielle Kunden und Kundinnen davon abgehalten habe, die Shoppingzentren zu besuchen. Detailhandelsexperte Julian Zrotz von Blackfridaydeals.ch: "Das Wegfallen von Preistreibern wie Melectronics hat den Konkurrenzdruck im umsatzstarken Elektronikbereich verringert. Dennoch verzeichneten die verbleibenden Händler steigende Umsätze, da mehr Kundinnen und Kunden bei ihnen einkauften." Zrotz fügt hinzu: "Viele Angebote wie beispielsweise das sehr beliebte Halbtax zum halben Preis bei Interdiscount und weitere wurden bereits am Montag lanciert. Dies führte dazu, dass sich der Umsatz stärker auf die gesamte Woche verteilte. Kundinnen und Kunden, die extra auf den Black Friday für noch bessere Schnäppchen gewartet hatten, wurden enttäuscht, da an diesem Tag nur wenige neue Angebote veröffentlicht wurden."Für den diesjährigen Cyber Monday erwartet Blackfridaydeals.ch einen Umsatz von 80 Millionen Franken im Onlinehandel. Das würde in etwa dem Ergebnis des Vorjahres entsprechen. "Allerdings dürfte – wie schon beim Black Friday – der Rückzug von Händlern wie Melectronics und Weltbild die Angebotsvielfalt und den Konkurrenzdruck leicht verringern. Dies dürfte sich auch am Cyber Monday in der Höhe der Rabatte bemerkbar machen", schreibt die Plattform hierzu. (mw)