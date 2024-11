Orange bringt Plug-and-Play-GenAI-Lösung für Unternehmen

Orange Business kündigt die Einführung der GenAI-Lösung Live Intelligence an, zuerst in Frankreich, anschliessend in ganz Europa. Live Intelligence zielt laut Orange darauf ab, die Einführung von GenAI für alle Unternehmen zu beschleunigen, einschliesslich KMU. Über eine Schnittstelle haben Mitarbeitende Zugang zu einer Bibliothek mit voreingestellten Eingabeaufforderungen, die es ihnen ermöglichen, die häufigsten Funktionen selbst zu nutzen: Dokument zu analysieren oder zusammenfassen, wichtige Informationen aus einer E-Mail-Kette zu extrahieren, Sitzungsprotokoll zu schreiben, eine Agenda zu entwerfen, Interviews vorzubereiten oder Artikel zu bearbeiten.Das Angebot steht als SaaS-Modul zur Verfügung, die Daten werden in Europa gehostet und verwaltet, so das Versprechen des Providers. Zudem könnten Unternehmen die Nutzung überwachen, wie beispielsweise die Art des LLMs und die Anzahl der Nutzer. Das soll helfen, "Schatten-KI" vorzubeugen. Und auch bei der Schulung und Eingewöhnung der Teams will Orange unterstützen."Live Intelligence ermöglicht es allen Unternehmen – unabhängig von ihrer Grösse oder Branche – die Leistung von GenAI zu nutzen, um ihre betriebliche Effizienz und die Kundenerfahrung zu verbessern, ohne die Sicherheit ihrer Daten zu gefährden“, sagt Aliette Mousnier-Lompré, Chief Executive Officer von Orange Business. (sta)