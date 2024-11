Galaxy-Updates dürften künftig weniger Zeit in Anspruch nehmen

Android ermöglicht es Geräteherstellern schon seit 2016, ihre Systemsoftware nahtlos via A/B-Updates zu aktualisieren. Dabei wird die neue Version jeweils auf eine andere Partition aufgespielt, die Installation kann so im Hintergrund ablaufen. Ein weiterer Vorteil: Bei A/B-Updates bleibt die vorherige Software erhalten. Klappt die Aktualisierung nicht fehlerfrei, kann so die frühere Version problemlos weiterverwendet werden.Google fördert das nahtlose Verfahren und wollte es eigentlich schon seit Android 11 den Herstellern verpflichtend aufbrummen. Samsung hat sich bisher standhaft geweigert, mit Ausnahme des Galaxy A 55. Jetzt meldet ein Leaker Namens chunvn8888 in einem X-Post, dass die Galaxy-S25-Serie, die 2025 auf den Markt kommen soll, künftig nahtlose Betriebssystem-Updates erhalten soll. Dasselbe gilt vermutlich für weitere kommende Galaxy-S-Generationen. Ältere Modelle dürften jedoch nicht in den Genuss der nahtlosen Updates kommen. (ubi)