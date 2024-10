Microsoft krempelt Chat und Channels in Teams um

Teams erhält eine neu gestaltete Chat- und Channels-Erfahrung. Dies hat Microsoft soeben angekündigt . Man soll damit effizienter und effektiver zusammenarbeiten können und den Überblick über das Wesentliche behalten. Denn, da sich das Arbeitstempo exponentiell erhöht habe, sei es schwieriger, Nachrichten zu verwalten, die an verschiedenen Orten verstreut sind, und Informationen zu finden.Deshalb sind nach der Umgestaltung Chats, Teams und Kanäle an einem Ort unter Chat platziert. Dadurch, so Microsoft , werden sowohl Chats als auch Kanäle in die kritischen Arbeitsabläufe integriert, sodass man leichter auf seine Gespräche zugreifen, sie sortieren und organisieren kann. Das neue Erlebnis lässt sich in einem geführten Onboarding-Workflow entdecken und nach den eigenen Vorlieben konfigurieren. Wer stattdessen Chat und Kanäle weiterhin getrennt halten möchte, kann auch dies während des Onboarding-Prozesses einrichten.Die umgekrempelte Teams-Erfahrung bringt zudem eine neue @mentions-Ansicht, die Nachrichten, die an einen gerichtet sind, an einem Ort zusammenfasst. Neue Filter sollen ermöglichen, sich bei der täglichen Triage der eingehenden Informationen auf das Wichtige wie ungelesene Nachrichten in Chats oder Kanälen zu fokussieren, ohne dass dabei stummgeschaltete Gespräche oder Meeting-Chats im Weg stehen. Zu den weiteren Neuerungen gehören etwa benutzerdefinierte Abschnitte zum Zusammenbringen aller relevanten Gespräche von Chats, Kanälen, Meetings, Teams-Bots oder KI-Agenten zu einem Projekt oder Thema an einem Ort sowie ein neuer Favoritenbereich, der alle angehefteten Chats und Kanäle aus der "alten" Erfahrung vereint präsentiert. (ubi)