Teams erhält bald neue Kalenderfunktion

Der Microsoft 365 Roadmap ist zu entnehmen, dass die Teams-App für Windows und MacOS im November 2024 mit einer neuen Kalenderfunktion ausgestattet wird. Es heisst dort: "Der neue Kalender in Teams kombiniert umfangreiche Produktivitätsfunktionen und die neuesten Innovationen wie Microsoft Copilot, um Benutzern zu helfen, ihre Zeitpläne nahtloser zu verwalten, Meetings vorzubereiten und zusammenzufassen und sogar optimale Tage für die Zusammenarbeit im Büro zu identifizieren."Der neue Teams-Kalender trägt die Feature ID 415415 und soll zusammen mit dem neuen Outlook für Windows, Outlook für Web und Microsoft Places funktionieren. In Teams wird er sich über einen Schalter "neuer Kalender" oben rechts in der Kalender-App aktivieren lassen. Standardmässig ist die neue Funktion vorerst deaktiviert. (ubi)