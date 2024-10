Vivaldi präsentiert grosses Browser-Update

Vivaldi hat ein umfangreiches Update des gleichnamigen Browsers vorgestellt. Zentrales Element ist das Dashboard, welches quasi als Startseite fungiert. Diese personalisierbare Seite umfasst etwa persönliche Notizen, eine To-Do-Liste, häufig besuchte Webseiten und weitere mögliche Funktionen wie Mails, Kalender, Widgets von Webseiten und noch mehr. Die Entwickler beabsichtigen, den Nutzern mit dem Dashboard eine Möglichkeit zu geben, den Überblick über Projekte und anstehende Aufgaben zu behalten, ohne den Browser schliessen zu müssen. Für ein nahtloses Browsing-Erlebnis ist zudem die Echtzeitsynchronisation neu. Tabs, Einstellungen und Lesezeichen werden somit in Realtime über alle Endgeräte hinweg synchronisiert.Weitere Features sind eine Anpassung des Feed-Readers, in dem nun separate Feed-Ordner angelegt werden können. Auch diese lassen sich auf Wunsch im Dashboard anzeigen. Zu guter Letzt führt Vivaldi die Funktion "zur letzten Mail springen" ein. Diese ermöglicht es, mit nur einem Klick zur letzten offenen E-Mail zu gelangen, was deren Verarbeitung beschleunigen soll. Zu guter Letzt verspricht Vivaldi umfangreiche optische Veränderungen, unter anderem mit scheinbar schwebenen Tabs und insgesamt ein intutives, cleanes Design, welches viel optische Tiefe suggerieren soll. Zahlreiche Themes ermöglichen eine Personalisierung des Designs.Vivaldi steht in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" zum Download bereit. (dok)