Vivaldi 6.7 bringt verbesserte Speichernutzung

Die norwegische Softwareschmiede Vivaldi Technologies hat ihren gleichnamigen Webbrowser überarbeitet und in der Version 6.7 vorgestellt. Der neue Release verfügt über eine neue Funktion namens Memory Saver, mit der die Speichernutzung optimiert wird, indem inaktive Tabs automatisch in den Ruhezustand versetzt werden. Alternativ lässt sich dies aber auch selbst bewerkstelligen, indem etwa der Arbeitsbereich oder gruppierte Tabs manuell ruhig gestellt werden. Wird auf einen inaktiven Tab zugegriffen, wird derselbe automatisch neu geladen.Neuerungen finden sich in Vivaldi 6.7 zudem beim Feed Reader. Dieser erkennt nun RSS-Feeds auf Webseiten wie Reddit oder Github automatisch und zeigt dies in der Adressleiste via RSS-Symbol an. Weitere Neuerungen betreffen die einfachere Erstellung von Arbeitsbereichen oder Vereinfachungen beim Export von Passwörtern und Feeds. Eine komplette Auflistung aller Neuerungen, Verbesserungen und Bugfixes haben die Macher in einem Blog Post veröffentlicht.Die Windows-Version von Vivaldi 6.7 steht in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)