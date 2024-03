Vivaldis Web Panels unterstützen Chrome-Erweiterungen

Die Macher des für Power-User-konzipierten Webbrowsers Vivaldi haben den Browser auf die Version 6.6 aktualisiert und mit allerhand brauchbaren Neuerungen erweitert. Wie das Team von Vivaldi in einem Blog Post erläutert, betreffen diverse Neuerungen die sogenannten Web Panels. Dabei handelt es sich um kleine Fenster in der Seitenleiste, in denen sich Webseiten darstellen lassen. Mit dem neuen Release 6.6 unterstützen diese Web Panels nun erstmals auch Chrome Extensions, womit sich die Funktionalität in verschiedenster Hinsicht erweitern lässt. Seiten wie Spotify oder Whatsapp lassen sich damit nun auch in einem Web Panel betreiben. Weiter wurden die Web Panels mit Navigationsbuttons erweitert, so dass man nun auch vorwärts und rückwärts navigieren kann.Zu den weiteren Neuerungen zählen ein Permission Dashboard in den Einstellungen, das über die Berechtigungen Auskunft gibt, die Webseiten gewährt wurden. Weiter lassen sich nun Dark- und Light-Ansichten nicht nur auf Browser-, sondern neu auch auf Seiten-Ebene festlegen. Ausserdem sollen die Übersetzungsfunktionen massiv verbessert und das Mail-Modul um eine erweiterte Suche ergänzt worden sein.Die Windows-Version von Vivaldi steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)