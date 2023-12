Vivaldi 6.5 führt Sessions ein

Vivaldi hat seinen Browser auf die Version 6.5 upgedatet, welcher ab sofort in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" zum Download verfügbar ist. Die jüngste Version des norwegischen Browsers führt die sogenannten Sessions in der Seitenleiste ein. Dort lassen sich offene Tabs aus bis zu 30 Tagen speichern. Das können die Tabs eines oder aller Fenster sein und zusätzlich auch die Tabs der Arbeitsbereiche. Wann immer eine neue Session gestartet wird, wird nach Angaben von Vivaldi Speicher für eine höhere Performance freigegeben. Die im Hintergrund offenen Sessions werden im Stundentakt automatisch oder manuell gespeichert.Die nächste Neuerung umfasst die verschlüsselte Synchronisierung des kompletten Browser-Verlaufs inklusive Lesezeichen, gespeicherten Passwörtern, geöffneten Tabs, Leselisten, Notizen sowie Einstellungen. Sobald man sich auf einem anderen Gerät einloggt, ist der Browser sofort personalisiert. Aufgrund der Verschlüsselung ist dies auch in öffentlichen WLANs möglich.Ferner werden nun Tabs, die themenbasiert zusammengehören, automatisiert in dafür eingerichtete Arbeitsbereiche geöffnet oder verschoben. Letztere müssen allerdings von den Usern selber errichtet werden. Ist das gemacht, öffnet der Browser die Seite von "Swiss IT Magazine" beispielsweise automatisch im Arbeitsbereich "News". Zu guter Letzt hat Vivaldi beim jüngsten Update die Notizen von jedem Endgerät aus verfügbar gemacht und die Editierungsmöglichkeiten aufgewertet. (dok)