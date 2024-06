Vivaldi-Browser mit rundum erneuerten Mail-Client

Der auf Power User fokussierte Webbrowser Vivaldi wurde in der aktualisierten Version 6.8 veröffentlicht. Wichtigste Neuerung ist der stark überarbeitete, integrierte Mail-Client, der nun in der Version 2.0 vorliegt. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag bekanntgeben , werden ab der neuen Version Mails der letzten 30 Tage nun standardmässig heruntergeladen. Dieses Prefetching ermöglicht es, schneller und effizienter in Mails zu suchen, da der gesamte Inhalt durchsucht werden kann. Dazu können in der Nachrichtenvorschau jeweils ein bis drei Zeilen einer Nachricht angezeigt werden. Das Intervall für das Vorausladen lässt sich jeweils festlegen, wobei die Optionen täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich oder "Alle Mails" zur Verfügung stehen. Neu sin ausserdem eine Quick-Reply-Funktion wie auch eine Undo-Funktion, über die sich die 200 letzten Aktionen rückgängig machen lassen.Vivaldi 6.8 bringt aber auch beim eigentlichen Webbrowser diverse Verbesserungen. So lässt sich auf jedem Tab in Echtzeit anzeigen, wie viel Arbeitsspeicher das betreffende Fenster gerade verbraucht. Zudem besteht neu die Möglichkeit, Erweiterungen von anderen Chromium-basierten Browsern zu importieren.Die Windows-Version von Vivaldi 6.8 steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)