Apple präsentiert neues iPad Mini mit A17 Pro Chip

Apple hat den jüngsten Wurf des iPad Mini gezeigt. Das Tablet mit 8,3-Zoll-Display sei gemäss Apple vielseitiger und leistungsfähiger denn je, was dem neuen A17 Pro Chip (dem Chip aus dem iPhone 15 Pro) zu verdanken sei. Besagter SOC soll auch Apple Intelligence auf dem Gerät ermöglichen, doch für Schweizer Kunden ist dies aufgrund des unklaren Veröffentlichungszeitpunkt der Apple-KI ein zweitrangiges Argument. Doch auch ohne die KI-Funktionen sorgt die neue Hardware für ein deutliches Leistungsplus beim Einstiegsmodell der iPad-Familie. Das Tablet ist ausserdem mit dem Apple Pencil Pro kompatibel, um kreative Zeichnungen oder akkurate handschriftliche Notizen zu ermöglichen.Weitere Neuerungen sind ein gemäss Apple doppelt so schneller USB-C-Anschluss, der WiFi-Standard 6E sowie eine optimierte 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Mit Hilfe von KI soll das Tablet in der Lage sein, Fotos von Dokumenten zu erstellen, die so gut aussehen, als wären sie gescannt worden. Das neue Tablet mit vorinstalliertem iPadOS 18 ist ab sofort vorbestellbar, erste Geräte werden am dem 23. Oktober ausgeliefert. Es stehen die vier Farben Space Grau, Blau, Violett und Polarstern sowie Speicherkapazitäten von 128 bis 512 GB zur Auswahl. Die Preise beginnen bei 499 Franken. (dok)