Update-Panne: iPadOS 18 sorgt für unbrauchbare M4 iPads

Schlechter Start für iPadOS 18: Apple hat das Update auf die neuste OS-Version zumindest für iPad Pro-Modelle mit M4-Chip gestoppt. Grund ist laut einem Bericht von "Engadget", dass Nutzer über unbrauchbare Geräte nach der Installation des aktualisierten OS klagten. "Wir haben das iPadOS 18 Update für die M4 iPad Pro-Modelle vorübergehend entfernt, da wir daran arbeiten, ein Problem zu beheben, das eine kleine Anzahl von Geräten betrifft", erklärte Apple gegenüber "Engadget" und bestätigte somit die Berichte.Über Reddit hatten zuvor immer mehr iPad-Besitzer geschrieben, dass das Update auf Version 18 zu erheblichen Problemen führen würde. So erklärte beispielsweise Nutzer tcorey23, dass sich das Tablet nach der Installation nicht mehr einschalten liess. "Ich habe es gerade in den Apple Store gebracht, wo man mir bestätigte, dass es komplett kaputt ist, aber sie sagten, sie müssten es erst an ihre Techniker schicken, bevor sie mir einen Ersatz geben können, obwohl ich Apple Care habe", zitiert ihn "Engadget". Ein anderer Nutzer berichtet ebenfalls, dass er nun fünf bis sieben Tage auf ein Ersatzgerät warten müssen.iPadOS 18 ist erst seit vergangenem Montag verfügbar. Nun stoppt Apple das Update für die Pro-Modelle mit M4-Chip komplett. Aktuell ist noch kein Zeitplan bekannt, wann das Problem behoben werden soll und wann es mit dem Rollout weitergeht. (sta)