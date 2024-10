Swisscom lanciert neue Treueprogramm-Plattform

Swisscom lanciert eine neue Plattform mit Belohnungen für die treuen Kunden. "Mit Swisscom Benefits möchten wir unseren Kunden – speziell jenen, die schon länger bei uns sind – Danke sagen und ihnen besondere Vorteile bieten", schreibt Swisscom in einer Mitteilung.Swisscom-Kunden mit einem Breitband- oder Mobilfunkvertrag finden auf der neuen Plattform "Swisscom Benefits" ab sofort Angebote wie vergünstigte Smartphones, regelmässige Gewinnspiele, ermässigte Tickets für Heimspiele der Schweizer Fussball-Nati oder dauerhaft günstigere Eintrittspreise in den Blue Cinema Kinos. Ebenfalls im Programm enthalten ist überdies ein jährliches Treuegeschenk, welches über das kommende Jahr individuell an die Kunden kommuniziert werden soll. Die Benefits sollen laufend erweitert werden.Swisscom Benefits benötigt keine Anmeldung und steht allen Kunden mit Mobilfunk- oder Breitbandvertrag automatisch als eigener Bereich in der My Swisscom-App zur Verfügung. (cma)