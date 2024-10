Snipping Tool kann neu Tabellen auslesen

Microsoft verpasst dem Screenshot-Werkzeug für Windows Snipping Tool eine neue Funktion: Das Auslesen von Text aus Tabellen. Ab der Version 11.2409.22.0, die aktuell im Dev Channel als Vorschau ausgerollt wird, kann ein Bild einer Tabelle mit der Funktion "Copy as Table" im Zahlenformat direkt zu Text für die Weiterverarbeitung gemacht werden. Der neue Button ist im Text-Actions-Menü zu finden, das fürs erste Texterkennungs-Feature von Snipping Tool im September 2023 hinzugefügt wurde. Die kopierten Daten sollten so formatiert sein, dass sie sich korrekt in ein Tabellenformat weiter kopieren lassen. Microsoft weist jedoch darauf hin, dass dies besser funktioniere, wenn nur ein Bild einer einzelnen Tabelle eingefügt wird. (win)