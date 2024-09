Windows Photos App bekommt Bing-Bildersuche

Die Windows Photos App bekommt Unterstützung für die Bing-Bildersuche, wie Windows im Insider-Blog bekanntgibt . Das Feature wird derzeit an Nutzer im Insider-Channel ausgerollt, ein Rollout auf voller Breite ist vermutlich absehbar, denn die Bing-Bildersuche gibt es bereits seit August im Screenshot-Werkzeug Snipping Tool von Windows 11 ( via "Mspoweruser"). Neben der Online-Bildersuche kann Snipping Tool seit da auch QR-Codes auslesen.Genutzt werden kann das Feature, wie in Snipping Tool, via Rechtsklick aufs Bild, mit dem Klick auf "Thematische Suche mit Bing" (in der englischen Version "Visual search with Bing") öffnen sich die Suchergebnisse im eingestellten Standard-Browser. Alternativ gibt es im Fall der Photos App für Insider sogar einen separaten Button für die Bing-Suche unter dem Bild. (win)