Microsoft liefert Workaround für Fehler in Photos App

Microsoft hat mit dem Juni-Update für Windows einen Fehler in die Photos App eingebaut, die in gewissen Fällen deren Ausführung verhindert. Nutzer bekamen entweder den drehenden Lade-Kreis oder eine Fehlermeldung zu sehen. Das Problem betrifft im Prinzip ausschliesslich Business-Nutzer, Privvatnutzer sollen nicht betroffen sein. Auf einer Hilfe-Website bietet Microsoft aktuell zwar kein Update, aber wenigstens ein Workaround.So solle man als Nutzer das jüngste für das eigene System passende WinAppSDK herunterladen und das File windowsappruntimeinstall-x64.exe als Administrator ausführen. Der Prozess muss nur ein Mal pro Maschine und nicht für jeden Nutzer ausgeführt werden.Man arbeite derzeit an einer dauerhaften Lösung, die in den "kommenden Wochen" ausgerollt werden soll, so Microsoft weiter. (win)