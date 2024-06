Bug in Windows 10 zeigt falsches Kontextmenü an

Microsoft bestätigt einen Fehler in Windows 10, wonach bei einem Rechtsklick auf ein Programm im Startmenü oder in der Taskleiste ein falscher Eintrag im Kontextmenü erscheint. Konkret bewirkt der Bug, dass der Eintrags "Öffnen mit" angezeigt wird statt DIE voreingestellten Tasks des Programms. Klickt man beispielsweise mit der rechten Maustaste auf die Outlook-App, so sollte das Kontextmenü Einträge wie "Neue Nachricht" oder "Kalender öffnen" beinhalten, stattdessen führt der Fehler dazu, dass "Öffnen mit" im Menü erscheint, wie "Bleepingcomputer" berichtet Microsoft schreibt ferner, dass der Fehler dazu führen kann, dass die übrigen Aktionen im Kontextmenü möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden. Der Tech-Konzern empfiehlt deshalb, vorerst auf die Schnellwahl zu verzichten, das Programm regulär zu starten und die gewünschte Aufgabe wie gewohnt durchzuführen. Einen Zeitrahmen, bis wann das Problem gefixt wird, nennt Microsoft nicht. (dok)