Bing-Suchmaschine hat über 140 Millionen tägliche Nutzer

Microsofts hauseigene Suchmaschine Bing hat den Meilenstein von 140 Millionen täglichen Nutzern überschritten, was einem Zuwachs von 40 Prozent entspricht, wie "MSPoweruser" berichtet . In einer Telefonkonferenz sagte Microsoft-Chef Satya Nadella zudem, dass die mobilen Copilot-Apps nach der Super-Bowl-Werbung ebenfalls einen massiven Anstieg der Downloads verzeichnet hätten, schreibt "Windows Central".Diese Sprünge haben die Redmonder hauptsächlich den Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken. Seit Bing auf Copilot setzt, erlebt die Suchmaschine einen deutlichen Nutzerzuwachs. Ursprünglich hiess die Funktion noch Bing AI Chat, doch dann wurde sie in Copilot umbenannt, um das KI-Erlebnis in der Suchmaschine sowie jenes in den Betriebssystemen Windows 11 und 10 zu vereinheitlichen. (cma)