Windows 11: Snipping Tool bekommt Emoji-Support

Microsoft stellt im Canary- und Dev-Kanal für Windows-11-Insider Updates für das Snipping Tool und die Paint-App bereit. Diesmal bringen die Aktualisierungen neue Features mit sich, die aufgrund von Nutzerfeedback eingebaut wurden. Mit dem Snipping Tool in Version 11.2404.35.0 lassen sich neu Emojis in die Screenshots einfügen. Dazu dient eine neue Option in der Shapes Toolbar. Darüber hinaus erkennt das Snipping Tool jetzt QR-Codes innerhalb Screenshots und erlaubt so direkten Zugang zum Link, der im QR-Code steckt. Ebenfalls neu: Bei den Füll- und Umrissfarben der Shapes kann man die Deckkraft einstellen.In Paint Version 11.2404.42.0 ersetzt der Image Creator den bisherigen Cocreator. Es handelt sich jedoch bloss um eine Umbenennung, die Funktionalität bleibt dieselbe: Image Creator generiert im Paint aufgrund von Textprompts Bilder. Weitere Informationen liefert Microsoft in einem Blogpost . (ubi)