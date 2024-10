Wisephone.CH 2025 Edition: Wisekey zeigt nächstes Smartphone

Das Genfer Unternehmen Wisekey , spezialisiert auf Security, KI, IoT und Blockchain, stellt die zweite Version seines eigenen Wisephone.CH vor, welches in seiner ersten Version 2017 auf den Markt kam. Die nun angekündigte 2025 Edition baue auf den bisherigen Erfahrungen mit dem Wisephone.CH auf, besonders in Sachen Security und Performance werden Verbesserungen versprochen. Auf den Markt kommen soll das Schweizer Smartphone im zweiten Quartal 2025.Wisekey will mit dem Relaunch laut eigenen Angaben ein bezahlbares, vielseitiges und sicheres Gerät für Unternehmen bieten, die ihre Cybersicherheit verbessern wollen. Software-seitig basiert das Gerät auf Android, auf denen natürlich auch die Wisekey-Sicherheitslösungen vorinstalliert sind. Diese bieten etwa verschlüsselte (Gruppen-)Calls, Messaging und Dateitransfers. Weiter ist ein integriertes Crypto Wallet und ein Hardware Security Module (HSM) an Bord.Das Wisephone.CH 2025 Edition lässt sich bereits vorbestellen und ist in zwei Ausführungen zu haben. Die Wisephone Genesis Edition gibt’s für 555 Franken, und mit der Wisephone Block Edition wird eine leistungsstärkere Variante für 888 Franken angeboten. Mehr Infos finden sich hier. (win)