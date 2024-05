Pixel 8a: Google bringt AI-Smartphone unter 500 Franken

KI kommt aber auch an anderer Stelle zum Einsatz, etwa für Live-Übersetzungen oder bei der Suche über die Funktion "Circle to Search", um nach Inhalten über das Einkreisen oder Markieren von Bildern, Texten oder Videos zu suchen. Daneben hebt Google auch das Thema Sicherheit hervor, unter anderem den Sicherheitschip Titan M2 und das integrierte VPN. Ebenfalls erwähnenswert: die sieben Jahre Software Support.Verkauft wird das Pixel 8a in der Schweiz ab dem 14. Mai in verschiedenen Farben für 499 Franken (128 GB) respektive 559 Franken (256 GB). (mw)