Microsoft Surface Duo 2 erhält letztes Update vor dem Aus

Mit dem Surface Duo 2 wollte Microsoft Ende 2021 die Lücke zwischen Smartphones und Tablets schliessen. Doch jetzt steht das Gerät kurz vor dem Aus. Die Redmonder haben aktuell das letzte Security-Update für das Klapp-Modell veröffentlicht, wie "Windows Central" berichtet . Das offizielle Support-Ende erfolgt am 21. Oktober 2024.Im Gegensatz zu den Lumia-Smartphones setzte Microsoft beim Surface Duo auf Android. Allerdings wurde lediglich ein grosses OS-Upgrade veröffentlicht, das offizielle Support-Ende naht nun lediglich drei Jahre nach dem Launch.Das dürfte nicht zuletzt mit den Foldable-Modellen von Samsung und Co. zusammenhängen. Die faltbaren Smartphones zielen auf einen identischen Nutzungszweck ab – bieten aber den grossen Vorteil eines durchgängigen Displays. Besitzer müssen nun überlegen, was sie mit ihren Surface Duo 2 anstellen. Zwar sind die Geräte nach wie vor einsatzfähig, allerdings ist die Sicherheit schlicht nicht mehr gewährleistet. (sta)