Smart Glass-Experiment zeigt Echtzeit-Ausspähen von Personen

Die beiden Harvard-Studenten AnhPhu Nguyen und Caine Ardayfio haben im Rahmen ihres Projektes I-Xray die Ray-Ban-Smart-Glass von Meta zweckentfremdet, um Personen auszuspähen – und das in Echtzeit. Dafür nutzten die Forscher die Funktion der Brille, Videos live auf Instagram zu streamen. Über den Stream lief wiederum ein KI-basiertes Programm, das es erlaubte, Gesichter im Video zu identifizieren, wie "404 Media" berichtet Anschliessend wurden die Bilder der Personen mit öffentlichen Datenbanken abgeglichen, um Informationen wie Namen, Adressen, Telefonnummern oder auch Daten zu Verwandten zu erhalten und sie zurück zu den Glass-Nutzern zu senden.Im Rahmen des Experiments zeigen die beiden Studenten, wie sie mithilfe der erhaltenen Informationen beispielsweise fremde Personen im ÖV ansprechen und so tun, als ob sie Bekannte wären. Es braucht nur wenig Fantasie, was dieses Tech-Setting in den falschen Händen ermöglichen könnte.Entsprechend weisen AnhPhu Nguyen und Caine Ardayfio darauf hin, dass sie über das Projekt vor allem die Aufmerksamkeit für die Gefahren, gerade in Kombination mit GenAI, erhöhen wollen und den Lösungsaufbau nicht im Detail veröffentlichen. (sta)