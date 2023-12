Ubiquity ermöglichte Zugriff auf fremde Überwachungskameras

Nutzer der Unifi-Cloud-Dienste von Ubiquity meldeten kürzlich, dass sie auf den Kamera-Feed anderer Nutzer zugreifen konnten und teils auch Benachrichtigungen für fremde Nutzer auf ihr eigenes Smartphone erhielten. Ein User berichtete im Unifi-Forum gar , ihm seien 88 Konsolen eines anderen Users mit Vollzugriff angezeigt worden, und erst nach einem Browser-Refresh seien wieder seine eigenen Konsolen erschienen. Über diese Konsolen werden Ubiquity-Geräte wie Überwachungskameras, Türklingeln oder Router via Cloud gesteuert.Inzwischen hat Ubiquity das Problem analysiert und will es behoben haben, wie das Unternehmen in einer Forumsmeldung mitteilt. Es seien 1216 Ubiquity-Konten irrtümlich mit einer anderen Gruppe von 1177 Konten verbunden gewesen. Deshalb habe eine kleine Zahl von Nutzern aus der zweiten Gruppe Push Notifications von den Konsolen einer ebenfalls kleinen Anzahl von Usern der ersten Gruppe – Ubiquity spricht von weniger als einem Dutzend – auf ihre Mobilgeräte erhalten. Laut der Mitteilung hat es sich um eine Fehlkonfiguration in der Cloud-Infrastruktur gehandelt. (ubi)