Amazon Prime Video bekommt mehr Werbeunterbrechungen

Amazon Prime Video will in Zukunft mehr Werbeunterbrechungen einblenden. Diese Absicht bekräftigte Vizepräsidentin Kelly Day gegenüber der „Financial Times“ (Paywall, via „Golem). Anfang des Jahres hatte der Streaming-Anbieter damit begonnen, Werbung einzublenden. Mit dem Ergebnis zeigt man sich nun zufrieden. Es seien kaum Abonnenten abgesprungen. Das scheint für Amazon nun wohl Grund genug zu sein, die Anzeigen aufzustocken.Dabei stand zu Beginn noch im Fokus, die Werbebelastung für Nutzerinnen sehr gering zu halten. Das wird sich ab 2025 wohl ändern. Noch ist aber nicht bekannt, welche Werbefrequenz der Anbieter ins Auge gefasst hat. Wer wiederum keine Werbung sehen möchte, muss für das Premium-Abo zahlen.Hinzu kommt laut dem Bericht, dass Amazon wohl interaktive Werbeformate mit Einkaufsmöglichkeiten plant. Das soll es ermöglichen, Waren zu beziehen, ohne den Dienst zu verlassen. (sta)