Telegram will kriminelle Nutzer den Behörden melden

Telegram will offenbar einlenken und künftig enger mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Zum einen verkündete dies der unlängst in Frankreich verhaftete CEO Pawel Durow, zweitens hat Telegram bereits seine Datenschutzbestimmungen diesbezüglich aufdatiert, wie verschiedene Medien berichten ( via "The Verge"). In den neuen Datenschutzrichtlinien heisst es nun: "Wenn Telegram eine gültige Anordnung von den zuständigen Justizbehörden erhält, die bestätigt, dass Sie ein Verdächtiger in einem Fall sind, der kriminelle Aktivitäten beinhaltet, die gegen die Telegram-Nutzungsbedingungen verstossen, werden wir eine rechtliche Analyse der Anfrage durchführen und können Ihre IP-Adresse und Telefonnummer an die zuständigen Behörden weitergeben." Damit ist offiziell: Telegram nimmt sich das Recht heraus, künftig die Daten von Nutzern im Fall eines potenziellen Verstosses an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben.Weiter, so Telegram , werde man die Herausgabe von Daten in einem vierteljährlichen Transparenzbericht dokumentieren. Dieser soll dann an dieser Stelle veröffentlicht werden.